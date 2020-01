Rematan as obras en dous camiños nos lugares de Barreiro e Rapeira, no concello de Portas

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, comprobou este mércores, en compaña do alcalde de Portas, Ricardo Martínez, as obras executadas por este municipio a través do Plan de Infraestruturas Rurais 2019 en dous camiños de Barreiro e Rapeira.

As obras contaron cun orzamento de 47.753 euros destinados á pavimentación de varios camiños nestes lugares, executados a través do Plan Marco de Camiños Municipais 2019-20.

No caso da mellora destas vías, as obras consistiron nunha nova pavimentación con dobre e triple rega asfáltica, escavación e limpeza de cunetas, roza de vexetación e aplicación dunha base de zahorra artificial.

No ano 2018-19, o concello tamén levou a cabo, cunha axuda similar, a mellora de varios camiños en Portas e Briallos. O municipio ten preparado un proxecto de cara a levar a cabo obras en varios camiños de acceso a explotacións agrarias.