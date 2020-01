Investigan danos en cristais de varios coches aparcados na zona da Parda a mesma noite

A Policía Nacional recibidu nos últimos días varias denuncias de propietarios de vehículos que estaban estacionados en varias rúas da zona da Parda e durante a mesma noite sufriron danos. Este mércores formalizáranse na Comisaría Provincial de Pontevedra un total de seis denuncias, aínda que veciños da zona aseguran que habería varios casos máis.

Os feitos ocorrerían hai xa varios días, na noite do xoves 23 ao venres 24 de xaneiro, en distintas rúas, entre elas A Devesa e Porta Grande, ambas as na zona da Parda e Conde Bugallal.

Segundo consta nas denuncias presentadas, en todos os casos, os autores dos danos fracturaron os cristais dunha dos portelos do vehículo e revolveron o interior do coche, pero sen chegar a roubar nada. Os denunciantes aseguraron que non notaron a ausencia de ningún obxecto de valor, aínda que un deles si trasladou que lle faltou diversa documentación.

A Policía Nacional investiga os feitos, que causaron preocupación veciñal, ao ser moitos vehículos afectados nunha mesma noite.