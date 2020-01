Case un millón de pontevedreses deberán resintonizar os seus televisores polo cambio de frecuencias da TDT

Antonio Fernández-Paniagua e Maica Larriba © Cristina Saiz Antonio Fernández-Paniagua © Cristina Saiz Infografía dividendo digital ©

Preto dun millón de habitantes de 56 municipios pontevedreses veranse afectados nos próximos meses polo cambio de frecuencias de Televisión Dixital Terrestre (TDT). En 55 deles o proceso xa empezou o pasado 20 de xaneiro e a partir do 17 de febreiro será a quenda de Dozón, que comezará máis tarde porque á hora da división territorial deste proceso entrou na área xeográfica de Ourense.

O proceso é consecuencia do chamado Segundo Dividendo Dixital, isto é, vén motivado pola necesidade de liberar o espectro radioeléctrico #ante o despregamento da rede 5 G de telefonía móbil. É necesario deixar libre a banda de frecuencia agora ocupada pola TDT para poder dar ese servizo e a data máxima para facelo é, ten toda a Unión Europea, o 30 de xuño.

Ante esta circunstancia, o Goberno estatal puxo en marcha unha folla de ruta para reorganizar a TDT en España en función de criterios técnicos. O proceso empezou xa a mediados de 2019 tras dividir España en 75 áreas xeográficas e agora chega a Pontevedra. Neste momento está tamén en marcha en Lugo e en cuestión de semanas empezará en Ourense. Na zona da Coruña non é necesario ningún cambio e hai cinco municipios pontevedreses que se inclúen nesta área xeográfica, Agolada, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces, nos que non haberá cambios en ningunha múltiple dixital estatal ou autonómico.

Cada zona de España está afectada de diferente maneira, con distintas canles e prazos. No caso de Galicia, as canles afectadas son os que ven polas frecuencias de TVE (isto é, TVE, A 2, Canle 24 Horas e Clan) e das canles autonómicas, isto é, a Televisión de Galicia.

O subdirector xeral de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Antonio Fernández-Paniagua, e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, explicaron este mércores en Pontevedra o proceso e como afectará á cidadanía.

Segundo os datos achegados, en Pontevedra hai afectados 963.511 habitantes, entre os que residen en vivendas unifamiliares e os que o fan en edificios. En total, hai 16.473 edificios comunitarios de tamaño mediano e grande, nos que hai 195.804 vivendas e residen 408. 829 persoas.

Todas esas persoas terán que adaptarse ao novo sistema se queren seguir vendo esas canles e desde o Goberno garanten que ninguén quedará sen ver ningunha canle, pois desde o 20 de xaneiro eses afectados xa se están emitindo por unha dobre frecuencia, a actual e a nova. Durante os próximos meses seguiranse vendo de forma simultánea nos dous, para dar tempo a toda a cidadanía a cambiar as frecuencias e, pasado ese tempo, deixarán de emitirse na antiga.

Quen reside en vivendas particulares tan só terán que resintonizar os seus televisores co mando a distancia, pero nos edificios si haberá que facer máis cambios na instalación da antena colectiva de televisión.

Maica Larriba e Antonio Fernández-Paniagua insisten en que o cambio de frecuencias non implica a desaparición de canles de televisión, nin a obsolescencia de televisores nin descodificadores de TDT, pero si hai que facer xestións para adaptarse ao sistema.

Para garantir que todos poidan adaptarse ao sistema, o Consello de Ministros aprobou a concesión directa de subvencións ás comunidades de propietarios afectadas. En Pontevedra, a contía da subvención oscila entre 104,3 euros se o edificio ten unha central programable e 260,75 se ten amplificadores monocanales, pois son dúas canles os afectados. As axudas son por edificación, en función desa infraestrutura previamente instalada no edificio.

Fernández-Paniagua lembra que os administradores ou os presidentes de comunidades de todos aqueles edificios que teñan que realizar estas adaptacións deben contactar canto antes cunha empresa instaladora rexistrada, sendo o máis recomendable solicitar varios orzamentos. No caso de que nun edificio ou vivenda non se realice a adaptación necesaria antes da data límite indicada, os cidadáns poderán deixar de ver algunhas canles. A recepción recuperaríase unha vez se acometan devanditos axustes.

A cidadanía consultar todas as súas dúbidas na páxina web www.televisiondigital.es e nos teléfonos 901 201 004 e 910 889 879.