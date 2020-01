Repiten o xuízo contra un millonario portugués por tentar matar á súa muller en Vigo: "Pensei que ía morrer, tiña moito sangue"

Carlos Inácio Pinto, acusado de tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo © Cristina Saiz

A Audiencia Provincial de Pontevedra repetiu este martes o polémico xuízo contra o empresario de portugués Carlos Inácio Pinto, acusado de presuntamente tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo golpeándoa reiteradamente cunha maza e tentando asfixiala. A vista oral xa se celebrou en marzo de 2019 e acabou nunha condena de once anos e catro meses de prisión como autor dun delito de asasinato en grao de tentativa, pero esta semana regresou á mesma sala por orde do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O tribunal que xulga os feitos é diferente ao de hai dez meses, pero o resto do xuízo está a repetirse. Este martes, na primeira sesión da vista oral na Sección Cuarta da Audiencia tanto o acusado como a presunta vítima e as testemuñas de repetíronos o devandito na primeira ocasión, en moitos casos mesmo coas mesmas palabras.

En síntese, o acusado e a suposta vítima achegaron versións contraditorias. Mentres el asegurou que ela lle atacou e el, ao repeler o ataque, empuxouna, tirouna ao chan e forcexearon; ela asegura que el empezou, golpeouna cun obxecto contundente na cabeza, logo tentou asfixiala e, xa no chan do baño do hotel, seguiu agredíndoa, ata que ela logrou soltarse, saír ao corredor e pedir axuda.

O caso está a ser xulgado, nesta ocasión, por tres maxistrados novos, un asociado á mesma sección cuarta da Audiencia Provincial e dúas da outra sección penal con sede en Pontevedra, a segunda. O presidente do tribunal, Xosé Xoán Barreiro, mostrouse inflexible ao pedir ás partes que non sexan reiterativos nos seus interrogatorios e en non permitir que se utilice neste procedemento ningún material probatorio ou referencia procedente do anterior xuízo.

Este novo tribunal designouse porque o TSXG, tras revisar e estimar un recurso presentado polo millonario portugués, anulou a sentenza previa e obrigou a que o xuízo se repetise na mesma sala, pero con nova composición do tribunal. O alto tribunal galego obrigou a esta repetición ao estima o recurso do condenado no que cuestionaba a imparcialidade obxectiva das maxistradas que integran o tribunal da Audiencia ao ratificar, en dúas ocasións, a súa prisión provisional.

Carlos Inácio Pinto, en prisión desde maio de 2016, momento dos feitos, mantivo a súa inocencia e asegurou que eran as 8.20 da mañá e estaban xuntos na habitación do hotel cando ela atacoulle cunha maza no baño e el limitouse a defenderse. A súa reacción foi empuxala, ela escorregou e foi nese momento cando ela golpeouse, pois presentaba múltiples lesións.

O avogado do acusado deixou entrever que o seu cliente cría que ela quería que sufrise algún accidente e sacou a colación, no interrogatorio a ambos, que uns meses antes ambos pasaran tres semanas en Hawaii porque a irmá dela ía ter un fillo e ela levoulle a dar longos paseos e mesmo a subir un volcán. Segundo o relato del, nesa viaxe un día "díxenlle de broma: parece que queres matarme". Confirmou que ambos tiñan un seguro de accidentes.

A versión da presunta vítima, Eliza G.G.P., tamén é igual á do anterior xuízo. Sostén que se levantaron pola mañá no hotel e ela duchouse mentres el seguía na cama. Xa saíra da ducha e estábase botando crema, aínda espida, cando o seu esposo atacouna por detrás. A muller declarou tras un biombo, acompañada por unha psicóloga e visiblemente afectada e por momentos rompeu a chorar.

Durante a súa declaración asegurou varias veces que aquel día tivo medo pola súa vida. "Pensei que ía morrer, tiña moito sangue", asegurou, tras relatar todos os detalles daquela mañá. Así, sostivo que estaba fronte ao espello cando sentiu ese primeiro golpe, que foi cun obxecto que ela non viu. Logo seguiuna golpeando, pero xa non foi capaz de concretar se con ese mesmo obxecto ou cos puños, pois "só sei que me golpeaba, non podía ver (con que)".

Segundo lembrou, o seu único desexo en todo momento foi "soamente queríame soltar das súas mans". Ademais, relata que el quedou coa súa cabeza entre os seus brazos e que ambos caeron ao chan e el púxose sobre ela e agarroulle o pescozo. Tentou liberarse unha primeira vez, pero el interpúxose no seu camiño e pechou a porta, pero á segunda si conseguiu saír ao corredor e, nada máis saír, atopouse cunha traballadora do hotel que a axudou.

O avogado do acusado sostivo durante o xuízo que ela foi ao seu despacho e pediulle diñeiro a cambio de retirar a denuncia, pero o maxistrado que preside o tribunal non permitiu que se seguise o interrogatorio por estes feitos. Ela en todo caso, si tivo tempo a recoñecer que fora ao seu despacho, pero que "nunca" negociara ningunha retirada da denuncia ou cambio de versión.

Pola sala de vistas tamén pasaron varios traballadores do hotel de Vigo. A primeira en vela foi unha traballadora que estaba a limpar no cuarto contiguo cando escoitou "un golpe seco". Pensou que alguén se caeu na ducha e quixo comprobalo, aínda que cando chegou á porta da habitación sentiu "berros de muller" e "golpes secos" e pensou que era un ataque a unha muller, así que baixou a pedir axuda. Cando volveu subir, atopoulla espida no corredor, ensanguentada, con golpes na cabeza e moi nerviosa. A maza estaba no chan e con manchas de sangue e de inmediato chegaron outros dous compañeiros. A todos pediulles que chamasen a unha ambulancia e que socorresen ao seu marido: "non sei que lle pasa".

A Fiscalía pide que o acusado sexa condenado por un delito de asasinato en grao de tentativa a 12 anos de prisión, dez anos máis de orde de afastamento e 15.000 euros de indemnización, aínda que na anterior ocasión en que se xulgaron os feitos a pena da Audiencia foi de culpabilidade de 11 anos e 4 meses. O xuízo continuará o vindeiro xoves 30 de xaneiro.