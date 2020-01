Comezan as obras de mellora da seguridade viaria do polígono industrial de Cuntis

Visita de Carmela Silva ás obras no polígono industrial de Cuntis © Deputación de Pontevedra Visita de Carmela Silva ás obras no polígono industrial de Cuntis © Deputación de Pontevedra

Este martes iniciábanse as obras de mellora do vial do polígono industrial de Cuntis, que une a N-640 coa estrada PO-220 entre Cuntis e Valga. Esta zona conta cunha alta intensidade de tráfico e por este motivo, os traballos centraranse en regular a velocidade, instalación de sinalizacións, a mellora da calzada e das beirarrúas, ademais da renovación da iluminación, entre outras actuacións.

Contémplase tamén a execución da rede de sumidoiros e drenaxe, ademais van instalarse contedores para augas residuais, do mesmo xeito que cables e tubaxes para a subministración de iluminación pública e previsión de telecomunicacións.

Trátase dunha actuación que conta cun orzamento de 554.625 euros financiada totalmente polo Plan DepoRemse e o Plan Concellos da Deputación. Carmela Silva, presidenta da institución, achegábase este martes para contemplar co alcalde de Cuntis Manuel Campos estes traballos.

Silva destacou que este investimento é para que o polígono industrial conte con equipamentos e garantías para xerar actividade económica e crear emprego. Pola súa banda o alcalde lamentaba que sendo unhas instalacións de competencia autonómica, a Xunta de Galicia non investise "nin un duro". Carmela Silva denunciou a "forma vergoñosa de facer política do Partido Popular".

A Deputación de Pontevedra leva investidos no municipio de Cuntis máis de 4,1 millóns de euros, o máis elevado neste concello na historia da institución provincial, segundo apuntou a presidenta provincial afirmando que se financiaron 38 obras e deuse emprego a 94 persoas neste Concello.