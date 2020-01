O proxecto europeo Etwinnig fomenta a relación entre Poio e Portugal

Este luns, os alumnos do IES Poio e de Valença do Miño visitaron diferentes lugares do municipio de Poio como motivo del proyecto europeo eTwinning.

A expedición estaba formada por ao redor de 40 alumnos e catro profesores pertencentes dos 2 centros.

A excursión empezou coa visita ao mosteiro de San Xoán, para despois pasar pola Casa do Concello, onde lles esperaban o alcalde de Poio e a concelleira de educación. Pola tarde, para finalizar a viaxe, os alumnos tiveron a visitar a zona vella de Combarro.

Esta visita sucede dúas semanas despois de que os alumnos de Poio estivesen a visitar Valença do Minho. Este intercambio de visitas forma parte do proxecto europeo de eTwinning, cuxo principal obxectivo é o de fomentar a colaboración escolar en Europa.