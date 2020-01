Falece unha muller nunha colisión frontal en Caldas e outras tres persoas resultan feridas no impacto

Unha muller falecía como consecuencia do impacto entre dous vehículos que se producía ás 07.30 horas desta mañá na Nacional 550 ao seu paso por Caldas de Reis.

Segundo información facilitada pola Garda Civil de Tráfico, a muller falecida viaxaba soa e tratábase dunha veciña de Pontevedra de 48 anos. No outro turismo viaxaban tres ocupantes, que resultaron gravemente feridos e foron trasladados ao Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

A Garda Civil investiga as causas deste grave accidente. Os primeiros indicios que se manexan céntranse nunha posible somnolencia por parte da condutora falecida que invadía co seu vehículo o carril contrario. Non se realizaron probas de alcol e de drogas do condutor do outro turismo ao ser evacuado ao centro hospitalario. O condutor, segundo diversas fontes, atópase moi grave.

Foi necesario cortar o tráfico entre os quilómetros 101 ao 98 e establecéronse desvíos alternativos a través da travesía de Caldas. Tras a retirada dos vehículos, ao redor das 10.00 horas restablecíase a circulación por este tramo.