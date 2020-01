O modelo Ence: sustentabilidade como prioridade estratéxica e contribución á Economía Circular

Modelo de Economía Circular de Ence © Ence

Ence-Enerxía e Celulosa é a compañía líder en Europa en produción de celulosa de eucalipto, primeira empresa española en xeración de enerxía renovable con biomasa agrícola e forestal, e á cabeza na xestión integral e responsable de superficies e cultivos forestais en España.

O modelo de negocio da compañía, baseado na utilización de materias primas de orixe biolóxica, renovable e autóctono para producir celulosa, e no aproveitamento dos subproductos agrícolas e forestais para xerar enerxía renovable, fai da sustentabilidade e o respecto polo medio ambiente unha prioridade estratéxica.

Como empresa comprometida coa sustentabilidade e a contorna, Ence desenvolve as súas actividades a través dun modelo produtivo integrado que segue os criterios de sustentabilidade e compromiso empresarial máis esixentes a nivel internacional. O devandito modelo comeza co desenvolvemento dunha xestión forestal transparente e responsable, sendo a compañía pioneira en acometer proxectos de certificación en España, pero non só das súas propias masas forestais, senón estendendo esta política á súa contorna inmediata, e fomentando a certificación das superficies dos seus socios e colaboradores.

A continuación, nas súas biofábricas de celulosa, situadas nas localidades de Pontevedra e Navia, ten lugar un proceso de produción altamente respectuoso coa contorna natural e que mellora amplamente a normativa ambiental máis esixente. Este iníciase cando a madeira certificada, materia prima natural e sustentable, chega ás biofábricas e se emprega para transformala en pasta de celulosa, base de toda unha diversidade de produtos papeleiros de uso cotiá. Pero dito proceso é ademais, un exemplo claro de Economía Circular, un sistema de aproveitamento dos recursos onde priman as máximas de redución e reutilización dos residuos.

Isto débese a que nas propias biofábricas, a partir dos elementos sobrantes do proceso de produción de celulosa, se xera á súa vez a enerxía renovable necesaria para abastecer, en máis dun 95%, as necesidades enerxéticas dos propios centros, á vez que contribúe a reducir a intensidade enerxética e a pegada de carbono.

COMPROMISO COA EXCELENCIA AMBIENTAL

Ence é unha compañía que persegue a excelencia ambiental no marco da súa actividade. Tanto a biofábrica de Pontevedra como a de Navia dispoñen de rigorosos mecanismos de análise e vixilancia do seu efluente e emisións para garantir un mínimo impacto sobre os ecosistemas, e o seu Sistema Integrado de Xestión responde ás normas ISO e está certificado por Aenor.

Grazas aos excelentes resultados obtidos en materia ambiental, as biofábricas da compañía foron galardoadas con importantes recoñecementos a nivel internacional, entre os que destacan a etiqueta ecolóxica Nordic Swan –ecoetiqueta oficial dos países nórdicos– por cumprir cos criterios máis esixentes de respecto ambiental; a distinción Ouro da Comisión Europea á Biofábrica de Pontevedra en recoñecemento á súa mellora ambiental nos últimos 15 anos, ou a certificación AENOR Residuo Cero a esta última, que acredita que a compañía leva a cabo unha xestión eficiente dos seus residuos, e que é capaz de valorizarlos, propiciando o seu aproveitamento para darlles unha nova vida dentro do seu proceso de produción.