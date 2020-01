Saltan as alarmas en Comisións Obreiras ante a negociación para transferir servizos entre Xunta e Deputación

Como ocorre cada vez que se fala da transferencia á Xunta de centros da Deputación de Pontevedra o sindicato Comisións Obreiras fixo soar as alarmas.

O secretario comarcal de CC.OO., José Ramón Piñeiro, acusou ao goberno provincial de "desmantelar a Deputación" e sinalan como "colaboradora necesaria" á presidenta desta administración Carmela Silva.

Piñeiro entende que existe unha "folla de ruta" no goberno provincial para "abandonar e non potenciar os servizos que queren transferir ou desmantelar", e afirma que "isto se ve con claridade" no Centro Príncipe Felipe coa "non realización de obras prioritarias" ou no descenso das matrículas.

Comisións Obreiras reclama que "en todo ou caso, que sexa o Príncipe unha competencia delegada da Xunta".

Finalmente José Ramón Piñeiro indica que servizos como os que se prestan na Estación Fitopatológica do Areeiro, nos laboratorios da Leira de Mouriscade, na Escola de Cantería ou no centro Príncipe Felipe, ao pertencer á Deputación "redundan en primeiro lugar en beneficio dos habitantes dá provincia de Pontevedra", polo que entende que "se estes servizos transfírense á Xunta os habitantes de Pontevedra xa non serían os usuarios prioritarios, co que fraco favor fáiselles".

Por estas motivo Comisións Obreiras pide a Carmela Silva que "negocie con habilidade política para facer que a Xunta asuma os custos reais en función do nivel de ocupación que ten cada servizo" en lugar de "pretender baleirar de contido á Deputación mediante a transferencia de centros e a privatización de servizos".