Homenaxe a Julio Sayáns despois de 36 anos como alcalde de Campo Lameiro

Julio Sayáns Bugallo será obxecto dunha emotiva homenaxe polos seus 36 anos como alcalde de Campo Lameiro. Será no transcurso dun xantar popular que terá lugar o vindeiro sábado 8 de febreiro, a partir das 14:30 horas, no pavillón municipal de deportes, e que contará coa presenza do presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, o presidente provincial, Alfonso Rueda, así como altos cargos do PP.

O acto, impulsado polo Partido Popular de Campo Lameiro, pretende ser un evento "aberto á participación de todo o mundo" e un xeito de "agradecer a Julio Sayáns toda unha vida adicada ao servizo público a prol dos veciños e veciñas deste municipio".

Segundo o alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, "o legado que deixa a xestión de Julio Sayáns ao fronte do Concello durante estes 36 anos de mandato é palpable".

"Creo que agás as igrexas o resto das construcións e servizos públicos dos que disfrutan os veciños e veciñas deste concello debémosllo a Julio Sayáns", indicou o actual rexedor de Campo Lameiro.

Os veciños que queiran asistir a esta homenaxe deberán retirar os tickets nos distintos establecementos hosteleiros do municipio ou dirixirse aos membros do Grupo Municipal do Partido Popular.