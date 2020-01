Marín habilitará un novo acceso peonil ao cemiterio da Raña

O cemiterio municipal da Raña contará cun novo acceso peonil para mellorar a mobilidade. Trátase, segundo o Concello, dunha entrada que estará no extremo norte do muro do peche que rodea as instalacións.

Esta zona linda cun camiño sen nome que parte da Rúa Inferniño e que bordea o lugar polo leste en sentido Recamán.

Esta actuación, moi demandada polos veciños, creará un acceso novo ao camposanto para evitar que aqueles que veñan de zonas como A Cañota, A Laxe ou Inferniño teñan que atravesar un viario estreito e sen beirarrúas e que ademais ten dobre sentido de circulación.

Xunto coa senda peonil crearase unha escaleira que salve o desnivel entre o camiño exterior e a rasante do interior do cemiterio.

Estas obras terán un custe global de 40.801,07 euros, que serán solicitados á Deputación de Pontevedra aproveitando baixas doutras partidas do Plan Concellos 2018-2019.