Dous menores sofren danos no impacto de dous vehículos na rotonda de Vilariño

Accidente na rotonda de Vilariño, en Cambados © Servizo de Emerxencias

Dous menores de idade necesitaron asistencia médica na noite deste sábado 11 como consecuencia dunha colisión por alcance que se producía entre unha pequena furgoneta e un turismo na rotonda de Vilariño, no municipio de Cambados.

Segundo a información facilitada polo servizo de Emerxencias do 112 Galicia, o accidente rexistrábase pasadas as 22.00 horas cando un vehículo era alcanzado por outro nun ceda ao paso. O impacto causaba lesións aos dous menores que viaxaban no turismo que se atopaba detido no ceda.

Desde o 112 Galicia alertábase aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, axentes da Garda Civil de Tráfico e membros do servizo local de Protección Civil de Cambados.