Pontevedra, a cidade galega onde máis aumentou o turismo durante 2019

A directora xeral de Turismo Nava Castro na oficina turística da Xunta en Pontevedra © Xunta de Galicia

120.000 turistas visitaron a cidade de Pontevedra durante os once primeiros meses de 2019, unha cifra que supón un ascenso do 13,6% de presenza turística. Desta forma, a cidade do Lérez converteuse na urbe galega cun incremento maior durante o pasado ano.

Rexistráronse máis de 250.000 pernoitas cun incremento de turistas internacionais superior ao 30%. Son datos ofrecidos pola directora xeral de Turismo Nava Castro, que este sábado visitaba a oficina turística que a Xunta de Galicia xestiona en Pontevedra.

A falta dos datos do mes de decembro e á espera das cifras que ofreza o Instituto Nacional de Estatística (INE), Pontevedra converteuse no destino no que máis se desestacionalizou a oferta turística. Os crecementos máis notables, segundo a Xunta, rexistráronse nos meses de abril, setembro e novembro, ademais de nos meses de verán, cunha subida dun 25% na demanda turística.

Nava Castro, acompañada polo delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís, anunciou que neste 2020 se reforzará a oferta de formación práctica de fronte ao Xacobeo 2021. Este ano ofertaranse 14 bolsas de formación a través da convocatoria que se resolverá antes de maio.

A directora xeral de Turismo tamén anunciou que se mellorarán os sistemas de comunicación nas oficinas turísticas a persoas xordas, que recibirán datos a través de pantallas nas que se transmitirá información empregando linguaxe de signos.