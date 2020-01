Casa 501, gañador da quinta edición do concurso Caldelas Tapas Quentes

A proposta 'Outono 501' do establecemento Casa 501 foi designado como gañadora da quinta edición do concurso gastronómico Caldelas Tapas Quentes.

Así se desvelou este venres tras a apertura do sobre co veredicto do xurado, que o pasado mes de decembro probou as once propostas presentadas nesta ocasión ao certame.

O xurado estivo composto polo chef Pepe Vieira, a resposteira local Conchi Amoedo e pola hostaleira Ángeles Míguez 'Lita'.

"Encher Ponte Caldelas no mes de decembro é posible con iniciativas como esta, que dinamizan a hostelaría local" sinalou respecto diso o alcalde, Andrés Díaz.

Tras a proposta de inverno, Caldelas Tapas Quentes volverá organizarse o próximo mes de xullo coa que será a súa sexta edición.