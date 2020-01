Os pacientes oncolóxicos do Salnés estrean un novo Hospital de Día

Os pacientes oncolóxicos do distrito sanitario de O Salnés contan dende este venres cun novo Hospital de Día no Hospital do Salnés.

Este servizo está dotado cun oncólogo e unha enfermeira, 5 postos e 252 metros cadrados para recibir tratamentos oncolóxicos ambulatorios.

O novo Hospital de Día facilita o achegamento asistencial a centos de doentes que ata o de agora tratábanse no Hospital Provincial de Pontevedra.

Esta infraestrutura sanitaria, planificada e posta en funcionamento pola Área Sanitaria de Pontevedra, reforza a carteira de servizos asistenciais de tipo ambulatorio do Hospital do Salnés no eido dos tratamentos oncolóxicos e se engade á consulta de Oncoloxía con axenda propia que funciona semanalmente no centro sanitario de Ande-Rubiáns desde outubro de 2016.