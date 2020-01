Rexístranse máis de tres abandonos de cans a diario na provincia

Terra, Sabela, Ares e Ceo son catro cachorros que apareceron abandonados nun colector de lixo de Vilanova de Arousa e forman parte dos 1.290 cans abandonados no provincia durante o ano 2019. Esta camada pasou polo Centro de Acollida e Adopción de Animais (CAAN) da Armenteira, que depende da Deputación, e a partir deste luns 13 poderán ser adoptados por aquelas persoas que o desexen.

A presidenta provincial Carmela Silva comparecía co deputado responsable do centro Manuel González, o veterinario José Luis Pedreira e Gabriel Rodríguez, técnico encargado do CAAN para ofrecer os datos de adopcións e de abandonos durante o último ano.

A provincia rexistraba unha media de 3,5 diarios. Tamén se rompeu o récord do número de adopcións acadando as 466; deles 345 foron acollidos en fogares da provincia de Pontevedra, os demais foron a domicilios do resto de Galicia e tamén de Portugal.

A Deputación ten previsto poñer en marcha unha nova campaña de adopcións coa idea de que sexa emocional e que aparezan os cargos da institución provincial ofrecendo unha aperta a estes animais abandonados.

Carmela Silva lembrou que a adopción no CAAN é gratuíta e que as mascotas saen do centro vacinadas e desparasitadas. Ademais, as persoas que adopten contarán co asesoramento veterinario das persoas responsables deste centro situado en Meis.