Os veciños de San Mauro están en pé de guerra contra o peche ao aparcamento do adro da capela

Os veciños de San Mauro protestan contra o peche do aparcamento do adro da capela © Cristina Saiz

Os veciños do barrio de San Mauro están a mobilizarse para impedir o peche ao aparcamento do adro da capela. Unha petición promovida ante o Arcebispado por un pequeno grupo de veciños que xerou o enérxico rexeitamento dos residentes, que recadaron máis de 300 firmas para presentar no Concello, Patrimonio e o Arcebispado. O seu malestar creceu hai uns días pola instalación duns bolardos de ferro, con enganche para instalar unha cadea, nunha das saídas do recinto. "Quen mandou colocalos?", pregúntanse os afectados, que se presentaron na zona no momento en que os operarios colocaban estes bloques sen conseguir evitar a súa implantación, que pediron explicacións á Igrexa sen obter ningunha aclaración.

A comunidade de veciños cre que detrás desta medida está a Asociación de Veciños Moldes-Mourente, algo que nega o presidente deste colectivo, Eulogio Sartier. "Nin a promovemos, nin a apoiamos", asegura o representante veciñal, quen só busca a protección do cruceiro "e deixar aparcar aos coches como sempre se fixo", remarca. A regulación do aparcamento e tránsito de vehículos é algo que, desde o punto de vista da asociación veciñal da parroquia, "deben poñerse de acordo todos os veciños. Unha minoría nunca pode mandar na maioría", resolveu.

Os afectados enumeran unha longa lista de argumentos para manter o tránsito e estacionamento de vehículos nesta zona. "Estas casas teñen máis de 100 anos de historia, son anteriores á capela", lembran co fin de asegurar o acceso rodado á estas propiedades. A seguridade viaria é outra das razóns que preocupan aos veciños. "Se nos cortan a saída de abaixo, temos que saír nunha curva, onde hai moitos accidentes e atropelos", sinalan en referencia á curva situada fronte ao cemiterio do barrio.

Denuncian os afectados que a recollida de firmas promovida pola asociación de veciños para arranxar e recolocar o cruceiro derrubado por unha furgoneta, incluía o peche de media parcela ao aparcamento e a supresión dunha das saídas de vehículos do adro. Segundo investigacións dos propios afectados, o peche deixaría sen acceso a unha das casas, datada en 1867. Ademais, outra das propiedades dispón de vao permanente, un motivo máis polo que xustifican a ilegalidade do peche.

Non pararán os residentes ata asegurar o aparcamento e tránsito de coches nesta zona. Para logralo, ademais das firmas conseguidas, solicitaron unha entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, para trasladarlle a súa preocupación.