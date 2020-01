Denuncian un condutor sen carné que tentou evitar un control de tráfico intercambiándose co acompañante

Control conxunto da Policía Local e a Garda Civil de Tráfico de Pontevedra © Policía Local de Pontevedra Control conxunto da Policía Local e a Garda Civil de Tráfico de Pontevedra © Policía Local de Pontevedra

A Policía Local de Pontevedra e a Garda Civil de Tráfico denunciaron o pasado sábado 4 de xaneiro un home que tentou eludir un control intercambiándose polo seu acompañante para que non o sorprenderan conducindo sen carné.

Sucedeu durante un control conxunto de alcol, drogas e velocidade realizado por axentes da Policía Local e gardas civil do Subsector de Tráfico de Pontevedra na rotonda de Médico Ballina. O condutor observou o control e parou antes co fin de cambiarse polo acompañante. A manobra foi detectada polos axentes e saíron tras el.

Posteriormente, constatouse que esta persoa non tiña permiso de conducir porque non o obtivera nunca e foi denunciado pola vía xudicial como suposto autor dun delito contra a seguridade viaria.

Este control conxunto foi o primeiro destas características realizado en Pontevedra e desde a Policía Local xa anuncian que, dada a positiva experiencia, a previsión é que se repetirán ao longo do ano 2020. Destacan que estes operativos especiais supoñen duplicar o número de efectivos no mesmo control, o que permite testar a realidade da combinación de alcohol ou drogas na condución de vehículos.

En total, durante esa noite do sábado e a madrugada do domingo policías e gardas civís controlaron 640 vehículos e detectaron catro positivos en consumo de alcol, dous en consumo de drogas e catro excesos de velocidade.

Este control en Médico Ballina realizouse entre as 23.30 horas do sábado e as 1.30 horas do domingo e supuxo controlar as cinco entradas e saída da cidade ao mesmo tempo. En total, controlaron 500 vehículos e detectaron catro positivos en alcol que supuxeron outras tantas denuncias administrativas, dous en consumo de drogas e dous vehículos que circulaban con exceso de velocidade.

O segundo control realizouse entre as 02.45 e as 04.15 horas na rotonda avenida de Vigo e Josefina Arruti. Dos 140 vehículos controlados, non se detectou ningún positivo en alcol, houbo un denunciado por consumo de drogas e o radar detectou que dous coches circulaban con exceso de velocidade.

A Policía Local lembra que Pontevedra logrou por quinto ano consecutivo o obxectivo de baixar do 1 % dos positivos nas probas de alcoholemia.