Falece Pepe Solla pai, fundador de Casa Solla, aos 91 anos de idade

José González Solla, Pepe Solla pai, durante a súa homenaxe a cargo do Centro Superior de Hostelería de Galicia © Centro Superior de Hostelería de Galicia

Aos 91 anos de idade falecía este domingo José González Solla, coñecido como Pepe Solla pai, fundador do restaurante Casa Solla, que lograba en 1980 a prestixiosa estrela Michelín. Na actualidade, un dos seus tres fillos, o coñecido restaurador Pepe Solla, é o propietario do negocio.

José González Solla iniciou o proxecto de Casa Solla no ano 1961 e, a través dun trato próximo e dunha calidade culinaria baseada en produtos da terra, logrou unha recoñecida sona. Ao longo da súa dilatada carreira profesional obtivo a Medalla ao Traballo da asociación de traballadores de hostalería de Vigo, presidiu a Asociación Amigos da Cociña Galega, acadou o premio Pontevedreses do Ano en 2011 e foi integrante da Peña da Boina e do Club de Leóns. En 2014 recibía unha emotiva homenaxe a cargo do Centro Superior de Hostalería de Galicia na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

A noticia provocou consternación entre numerosas persoas do mundo gastronómico e entre a veciñanza de Poio onde se vela o seu corpo no tanatorio San Marcos. O funeral será este martes 7 ás 12.00 horas na Igrexa de San Salvador de Poio.