O sorteo de La Primitiva deixa un premio de 110.000 euros en Portonovo

Hai alguén en Portonovo que non puido comezar mellor o 2020. Farao con 110.867 euros no peto. É o dono ou dona do boleto agraciado no sorteo da Lotería Primitiva deste sábado.

Segundo informou Loterías e Apostas do Estado, o boleto foi selado na administración de lotería número 2 de Sanxenxo, coñecida como Elmar. Logrou un premio de segunda categoría, cinco números acertados máis o complementario.

A combinación gañadora deste sorteo foi o 1 - 2 - 22 - 27 - 30 - 44 e o complementario foi o número 36.

Ademais do de Portonovo, tamén foi validado un premio de segunda categoría na administración número 1 de Azuqueca de Henares (Guadalaxara).