A web de Sanxenxo recibiu unha media de 51.000 consultas mensuais en 2019

2019 foi un ano de record para a páxina web oficial do Concello de Sanxenxo. Segundo os datos que fixo públicos o goberno municipal, esta ferramenta de información recibiu unha media de máis de 51.000 consultas mensuais.

Os portais máis visitados da web municipal son a sección de noticias, o apartado de descargas, os anuncios e o formulario de contacto e o arquivo máis descargado durante o ano 2019 foi o boletín de emprego, que se publica cada quince días.

Como era previsible pola afluencia de turistas, as visitas dispáranse nos meses de verán, chegando a superar as 85.000 en agosto e as 81.000 en xullo; fronte a xaneiro e febreiro, que roldaron os 30.000 usuarios.

Estas visitas, tras as realizadas desde todo o territorio nacional, chegaron principalmente de Portugal, Alemaña, Rusia, Francia, Suecia, Italia ou China.

A forma de acceso máis usada foi o buscador de Google no computador, seguido das visitas directas desde dispositivos móbiles.

E un último dato, case a metade dos criterios de procura empregados para chegar á web do Concello son "sanxenxo", "concello de sanxenxo" ou "ayuntamiento de sanxenxo".