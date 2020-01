Os Reis Magos visitarán todas as aldeas de Campo Lameiro antes da recepción no pavillón

Campo Lameiro será testemuña da maxia dos Reis Magos que, este domingo 5 de xaneiro, vanse a multiplicar por tres e visitarán todas as aldeas do municipio, para que ningún cativo quede sen achegarlles as súas peticións para a noite máis especial do ano.

As visitas partirán ao mesmo tempo, ás catro da tarde, de Gargallóns, Chacente e Muimenta para percorrer todos e cada un dos lugares que compoñen o municipio.

A recepción real terá lugar, ao rematar todos os percorridos, no pavillón de deportes municipal sobre as 19 horas onde os Reis Magos recibirán a todos os nenos e nenas do municipio para escoitar e recoller as súas peticións de agasallos.

Os cativos recibirán un paquete de caramelos e lambetadas especialmente preparados polo Concello de Campo Lameiro para facer máis doce a visita real.

A celebración de Reis rematará en Campo Lameiro o luns día 6 de xaneiro coa tradicional misa de campaña no pavillón municipal de deportes oficiada polo párroco Fermín Santiago Iglesias para todas as parroquias do municipio.

Ao rematar, servirase chocolate con churros para recuperar forzas tras unha xornada na que a ilusión dos cativos será a auténtica protagonista do día.