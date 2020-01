Marín amplía ata o 20 de xaneiro o prazo para optar a unha horta urbana

O Concello de Marín amplía o prazo de presentación de solicitudes para acceder a unha das hortas urbanas ecolóxicas do Sequeño ata o 20 de xaneiro. Con estes cambios, o sorteo para adxudicar as parcelas atrásase ata o 27 de xaneiro ás 12 horas no Salón de Plenos.

Unha das novidades deste novo proceso de adxudicación de leiras, que sempre xera un gran interese por parte dos veciños, é que a cesión pasará a ser de catro anos, en lugar de dous como viña facendo ata o de agora.

No bombo estarán 71 parcelas que se repartirán do seguinte modo: 40 para persoas xubiladas ou pensionistas, 15 para persoas en paro sen prestación económica, 12 para os veciños e 4 para persoas con discapacidade ou intolerancias químicas.

Debido á alta demanda, o Concello só aceptará unha solicitude por cada dirección de empadroamento. No caso de que algún dos adxudicatarios xa dispoña dunha parcela, poderá seguir explotando o mesmo terreo e se algún dos grupos antes citados non se chega a completarn sortearanse as vacantes entre o resto de persoas doutros grupos.

A instancia e toda a documentación pertinente se prentarán no Rexistro Xeral do Concello.