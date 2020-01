O Salón do Libro, protagonista do almanaque de mesa do Concello

Almanaque municipal de 2020 © Cristina Saiz

Xa están dispoñibles os tradicionais almanaques de mesa que o Concello de Pontevedra edita cada ano. Pódense retirar de xeito totalmente gratuíto nas dependencias municipais da rúa Michelena e, nesta ocasión, todo o protagonismo é para o Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

O goberno municipal apostou esta vez por poñer en valor a ilustración gañadora e as doce finalistas do III Premio Internacional de Ilustración convocado polo Salón do Libro e GÁLIX e darlle polo tanto visibilidade á profesión e, como non, ao propio evento cultural.

A peza gañadora, cartel do salón e portada do almanaque, pertence á venezolana afincada en Pontevedra, Susana Suniaga, ex alumna do mestrado de Libro Ilustrado e Animación Audiovisual da facultade de Belas Artes.

Os doce orixinais finalistas que formarán parte do almanaque do salón pertencen a Sofía Venzel (Rusia) e Bea Gregores (Galicia), o pontevedrés Fernando Tomé Castro, ex alumno da escola Garaxe Hermético, Francisco Pérez Villanueva (Galicia), Kim Amate (Cataluña), Andrés Cañal (Cataluña), Florencia Rodríguez (Arxentina), Paula Ventimiglia (Arxentina), Anna Font (Cataluña) e Bea Lozano (Salamanca).

A parte traseira do mesmo conta cunha pequena biografía onde se pode coñecer un pouco máis de cada un destes autores e autoras.

Este importante evento para a cidade, que chega en 2020 á súa XXI edición, terá lugar entre o 6 e o 27 de marzo con Italia como país convidado e o humor como protagonista.

Este feito fai que cada mes conte cunha imaxe particularmente divertida e chea de cor, ao versar sobre esta temática.