Dúas persoas, trasladadas da súa vivenda en Moraña ante o perigo dun escape de gas

Dúas persoas, veciñas do lugar de Santa Lucía de Moraña, na parroquia de Saiáns, foron trasladadas a un centro médico ao redor das 01.30 horas deste venres 3 de xaneiro debido ao temor de que se rexistrase un escape de gas na vivenda na que residen en Moraña, segundo a información facilitada polo 112 Galicia.

O persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertaba desta situación ao servizo de emerxencias do 112 Galicia. Os xestores do Centro de emerxencias solicitaron a intervención do GES e do servizo municipal de Protección Civil da Estrada; ademais dos efectivos de Protección Civil de Moraña, dos Bombeiros de Vilagarcía, da Garda Civil e da empresa que se encarga da subministración do gas.