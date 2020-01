Os Reis Magos máis madrugadores, de novo en Ponte Caldelas

Como vén sendo habitual, os Reis Magos chegarán a Ponte Caldelas un día antes que ao resto dos municipios da provincia. Melchor, Gaspar e Baltasar pasearán en carroza pola vila e recibirán aos nenos na carpa da Praza de España o sábado 4 de xaneiro.

A cabalgata percorrerá as rúas da vila a partir das 18.00 horas. Melchor, Gaspar e Baltasar estarán acompañados no desfile dos grupos A Pandilla de Ponte Caldelas e Os Máis Mellores de Xustáns, ademais de sete vehículos clásicos do Club AVA.

Ao rematar a cabalgata, os Reis Magos recibirán a todos os nenos na carpa que o Concello de Ponte Caldelas instalou da Praza de España e terán un doce agasallo para cada un deles.

Ademais, todas as persoas que acudan ata Ponte Caldelas poderán gozar dun chocolate con rosca gratuíto que se servirá na propia carpa.

A cabalgata de Reis está organizada polo Concello de Ponte Caldelas en colaboración con Coempo e con tres asociacións de mulleres rurais: Verdugo, Xustáns e Taboadelo.