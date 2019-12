Cortan o tráfico durante media hora debido ao incendio dun contenedor en Cobián Roffignac

Bombeiros de Pontevedra sufocan o incendio nun contenedor de Cobián Roffignac © PontevedraViva

Os bombeiros do Parque de Pontevedra tiveron que acudir ao redor das 13.40 horas deste martes 31 de decembro á altura do edificio número 4 da rúa Cobián Roffignac ante o lume que se iniciaba nun contedor de lixo.

Un particular alertaba ao 112 da presenza de lume e ata o lugar trasladábanse tanto axentes da Policía Local como os bombeiros, que lograban sufocar o incendio con rapidez. A presenza dunha cabicha mal apagada establécese como a causa posible do inicio das lapas que xeraron bastante fume na céntrica rúa.

Foi necesario cortar durante preto de media hora o tráfico no primeiro tramo ata a rúa do Rouco para que os bombeiros puidesen levar a cabo a extinción das chamas. Previamente acudiran a limpar unha vertedura de gasoil na rúa Álvaro Cunqueiro. Utilizaron material absorbente para eliminar o combustible que, segundo as primeiras investigacións, procedía dun camión de transporte de gasoil para dar servizo a un inmoble.