Un novo camión queda encaixado na ponte de Alba

Ao redor das 21.00 horas, un vehículo de grandes dimensións impactaba contra a ponte do tren en Alba. O camión circulaba pola estrada PO-225, a conexión entre a PO-531 e a Nacional 550 e, unha vez máis, repetiuse a escena.

O condutor do camión non tivo en conta o gálibo e finalmente golpeaba a estrutura da ponte. Ata a zona achegouse unha patrulla da Garda Civil de Tráfico para tentar que non se producise un colapso circulatorio na zona.

O incidente non causou feridos e o camión sufriu danos no teito do remolque.