Os propietarios de terreos afectados pola senda entre Coirados e Pardavila, convocados para o 27 de febreiro

O Boletín Oficial da provincia de Pontevedra publicaba este luns a convocatoria na que se cita ás persoas propietarias de terreos necesarios para executar o itinerario peonil e ciclista que se realizará ao longo de dous quilómetros na estrada autonómica PO-313, entre Coirados e Pardavila, no municipio de Marín.

A cita será o 27 de febreiro no Concello de Marín, entre as 10.00 e as 13.45 horas, para o levantamento das actas previas á ocupación destes terreos, dentro dunha obra que se inclúe no Plan de Sendas de Galicia para a comarca do Morrazo. Esta iniciativa ascende a 720.000 euros.

Nas vindeiras semanas vai publicarse a licitación das obras que se desenvolverán na marxe esquerda da estrada PO-313 pertencente á Xunta que vai desde a vila ata as beirarrúas de Pardavila, tras a conexión coa Variante de Marín.

Crearase, entre outras propostas, unha senda en formigón coloreada de 1,8 metros de ancho medio, aproveitando algunha das beirarrúas existentes. Segundo a Xunta esta actuación pretende aumentar a seguridade das persoas residentes na zona durante os seus desprazamentos diarios e promover unha mobilidade máis sustentable en todo este tramo.