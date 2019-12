As novas dependencias municipais na rúa Ferreiros abrirán ao público no primeiro trimestre do ano

As obras que se están levando a cabo no novo edificio municipal da rúa Ferreiros avanzan segundo os prazos previstos, o que permitirá segundo o Concello abrilo ao público durante o primeiro trimestre do ano 2020.

"Vemos con satisfacción que a obra vai avanzando a bo ritmo e isto é unha boa nova porque supón que o traslado das dependencias municipais que agora mesmo están repartidas en diferentes puntos da cidade xa está máis próxima a ser efectiva", asegurou respecto diso a concelleira de Réxime Interior e Contratación, Anabel Gulías.

A inmoble conta nestes momentos coa cristalería exterior colocada e estase procedendo á instalación dos paneis que revisten a fachada, mentres que no interior veñen instaláronse os sistemas de calefacción radiante e os de climatización, que forman parte dunha reforma pensada para aforrar ata un 50% dos consumos de enerxía habituais nas oficinas deste tipo.

As obras continuarán agora coa instalación dos elementos de revestimento interior, como os chans de madeira e os paneis, tamén de madeira, cos que está previsto revestir as paredes.

Esta nova sede municipal acollerá as oficinas de Tesourería e Urbanismo, na actualidade situadas no edificio municipal de Michelena, no Teatro Principal e no edificio de Churruchaos.

As novas dependencias municipais terán unha superficie de 1.328 m2 divididos en dúas plantas, unha de 600 m2 e outra de 728 m2. Acollerán a 70 funcionarios das áreas de Urbanismo (Disciplina urbanística, Medio Ambiente e Policía Administrativa, Oficina técnica de licenzas e inspección, Oficina técnica de rehabilitación, Servizo de Urbanismo, Planeamento e Patrimonio) e Tesourería (Tesourería, Xestión Tributaria, Contratación tributaria, tributos e inspección): 30 postos na planta baixa (xestión tributaria) e 40 postos na primeira con urbanismo, todos eles distribuídos por áreas e por departamentos.