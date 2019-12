Concello e Deputación intercambiarán experiencias para impulsar a administración electrónica

Desde a súa posta en marcha, en marzo de 2016, os pontevedreses realizaron máis de 70.000 trámites a través da sede electrónica municipal. Agora, esta ferramenta recibirá un impulso a través do convenio que asinará o Concello coa Deputación de Pontevedra.

Trátase dun acordo no que se establece a cooperación e asistencia mutua no intercambio de tecnoloxías e experiencias para aproveitar sinerxías, potenciando o uso das tecnoloxías da información no ámbito das administracións, para mellorar a actividade administrativa e axilizar as relacións coa cidadanía, coas empresas e tamén con outras administracións públicas.

Este convenio contempla dúas actuacións principais, unha delas o intercambio de tecnoloxías, tanto software como hardware, compartindo aplicacións cuxos dereitos de propiedade intelectual lles pertencen, ben por ter sido desenvolvidas polos seus servizos ou cuxo desenvolvemento fora obxecto de contratación.

Doutra banda, establece a coordinación e supervisión técnica de propostas relativas ao desenvolvemento dos servizos públicos que poidan ser prestados de xeito electrónico.

O convenio tamén contempla a constitución dun grupo de traballo para a execución das actuacións concretas que se aproben, integrando persoal de cada unha das administracións e establece a duración do convenio en catro anos.

Este convenio vén sumarse a outras accións que se veñen implementando desde o Concello no ámbito da administración electrónica, como foron a contratación da renovación dos servidores da base de datos, o subministro dunha cabina de almacenamento e un novo programa de xestión tributaria.

Estes investimentos, realizados ao abeiro dos fondos europeos, teñen por obxectivo aumentar a capacidade, actualización e mellora do rendemento da base de datos do Concello.