Cuntis esixe a Augas de Galicia a limpeza da canle do río Gallo

As chuvias das últimas semanas complicaron moito o estado da canle do río Gallo, ao seu paso por Cuntis. De aí que o goberno municipal esixa a Augas de Galicia que efectúe a súa limpeza de xeito inmediato para evitar problemas ou novas inundacións.

As queixas do Concello, que xa foron trasladadas en numerosas ocasións á Xunta, refírense concretamente á zona do río que vai por fóra do casco urbano.

A Cuntis preocúpalle especialmente o atranco que hai na ponte dos Alvariños, por culpa das árbores caídas no río e que, segundo o goberno municipal, está a dificultar a capacidade que ten o Gallo para poder desaugar a canle.

Esta situación, ademais de Augas de Galicia, foi comunicada á gardería de explotación.