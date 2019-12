A "enorme vergoña" de Carmela Silva ante o debate da AP-9 na Deputación

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Cristina Saiz Pleno da corporación provincial na Deputación © Cristina Saiz Pleno da corporación provincial na Deputación © Cristina Saiz

A situación da AP-9, que a xuízo de todos os partidos é "discriminatoria" con Galicia, protagonizou o debate político deste venres na Deputación de Pontevedra. Fíxoo nun pleno extraordinario, celebrado a pedimento do PP, que custou ao erario público máis de 10.000 euros por apenas vinte minutos.

PSOE e BNG criticaron que, habendo un pleno ordinario antes, os populares insistisen en debater este asunto nunha sesión extraordinaria cando, segundo socialistas e nacionalistas a moción do PP podería debaterse "perfectamente" nun único pleno.

Antes de votar a moción, Carmela Silva quixo deixar constancia da "enorme vergoña" que sentía, como presidenta da Deputación, polo custo que este pleno extraordinario terá para as arcas provinciais e que ela tivo que convocar para "cumprir coa lei".

Silva explicou que ela, como presidenta, non cobra os 475 euros que reciben os deputados sen dedicación exclusiva por asistir a cada pleno, pero engadiu que "se os cobrase renunciaría a eles", ao entender que a convocatoria desta sesión "non é xustificable".

Pero o portavoz popular, Alfonso Marnotes, defendeu que un asunto de "tanta importancia" merecía un debate "singular", afastado da tramitación de temas ordinarios. "O momento de actuar é agora porque é cando soben as peaxes", sinalou.

Marnotes reclamou unha "posición común" da corporación provincial para esixir ao Goberno que revise o convenio con Audasa e que acabe coa "aldraxe" e a "discriminación" que sofren os galegos e, especialmente, todos os pontevedreses que usan a autoestrada.

O tramo entre Pontevedra e Vigo, explicou, é utilizado por uns 41.510 vehículos ao día como media, case o dobre dos que a usan entre A Coruña e Santiago. A pesar diso, sinalou o deputado do PP, a peaxe subirá o 1 de xaneiro un 2,64%, "tres veces máis que o IPC", que supón a subida "máis alta" de todo o Estado español.

"Fomento gasta 170 millóns nas autoestradas rescatadas e cero euros na AP-9", apuntou o político vigués, que criticou que o custo da ampliación de Rande e da autoestrada en Santiago non o pagara o Estado, senón os usuarios á conta de subir as peaxes.

O BNG, que tamén foi moi duro coa convocatoria deste pleno extraordinario, optou por absterse nesta moción ao considerala "insuficiente, inconsistente e incompleta", xa que considera que a solución non é esixir "cousas irrisorias" como renegociar con Audasa, senón rescatar a concesión e transferir a xestión da AP-9 a Galicia.

Ademais, Uxío Benítez lamentou que cando o PP goberna en Madrid " non fai nada" para resolver o conflito da autoestrada, pero co PSOE á fronte do executivo "dálle un arrebato nacionalista". O deputado nacionalista engadiu que os populares "non teñen lexitimidade" neste asunto, xa que lembrou que foron eles quen "malvenderon" a AP-9.

Pola súa banda, o socialista Carlos López Font, que non participou no debate, pediu a palabra para xustificar o voto en contra do PSOE á moción presentada polos populares.

Tras recoñecer que é "imprescindible" tomar decisións para rebaixar a peaxe e debater a transferencia da autoestrada a Galicia, López Font criticou a "hipocrisía, cinismo e desfachatez" do PP, ao lembrar que son os "máximos responsables" da situación da AP-9.

Se non fóra pola ampliación da concesión, aprobada no ano 2000 con Aznar como presidente do Goberno e Fraga á fronte da Xunta, dixo o portavoz do PSOE, a AP-9 "estaría libre de peaxe".

Ademais, lembrou que nos sete anos de goberno de Rajoy o PP "non fixo nada" para reverter esta situación "realmente discriminatoria" e lamentou que agora llo esixan a un goberno que está en funcións. "Non se pode ter máis caradura política", engadiu.