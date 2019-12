Unha muller ferida ao chocar co seu turismo contra un muro en Vilagarcía

Unha muller resultou ferida nun accidente de tráfico ocorrido sobre as 12.15 horas do mediodía deste venres en Vilagarcía de Arousa.

Segundo a información facilitada polo Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, un particular alertou do sucedido, relatando que a muller resultara ferida ao chocar co seu turismo contra un muro na rúa Muíño Novo, na parroquia de Rubiáns.

Segundo o relato deste particular, a muller atopábase ferida no interior do turismo e estaba totalmente accesible.

Desde o 112 pasouse aviso ao persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Local, aos Bombeiros do Salnés e aos membros do Servizo de Emerxencias de Vilagarcía.