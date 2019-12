Sanxenxo celebrará o fin de ano por adiantado con uvas e a queima de calendarios

Un ano máis, as primeiras badaladas que soarán en fin de ano en Sanxenxo non serán a medianoite, senón ao mediodía.

A asociación O Cubreiro volverá organizar unha festa de fin de ano adiantado que permitirá aos asistentes tomar as tradicionais doce uvas con medio día de antelación.

A cita será ás doce do mediodía na Praza de Pascual Veiga e os asistentes poderán tomar o que cada un decida levar, desde uvas a gominolas.

Desde media hora antes, as 11.30 horas, unha charanga amenizará as rúas do municipio e terá lugar tamén o "acto purificador" da queima de calendarios 2019.

Esta actividade busca, segundo os organizadores, que os aspectos máis negativos do ano que conclúe váianse co lume e isto contribúa a que 2020 sexa un ano "cargado de ilusións e novas esperanzas".