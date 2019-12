Piden colaboración para localizar un mozo que rompeu un vaso na cara a outro ás portas dun pub

A Policía Nacional de Pontevedra pediu este xoves colaboración cidadá para conseguir localizar ao autor dunha agresión producida na madrugada do sábado ao domingo 17 de novembro nas inmediacións dun pub da rúa Maceda. Un mozo de 19 anos de idade foi agredido brutalmente cun vaso de cristal na cara e sufriu importantes lesións no rostro.

Esta agresión tivo graves consecuencias, a vítima é un mozo que xa tivo que ser intervido cirurxicamente e que moi posiblemente déixenlle secuelas en forma de cicatrices durante moito tempo. O caso continúa baixo investigación policial e xudicial, e o grupo de delitos contra as persoas da Policía Nacional tomou declaración a todas as testemuñas localizadas e realizou todas as xestións oportunas, pero aínda non se puido chegar a identificar o autor dos feitos.

As circunstancias nas que se produciu a agresión son moi confusas e non hai datos fiables das características físicas do autor. En base aos datos achegados por todas as testemuñas dos feitos que puideron ser identificados, o único seguro é que se trata dun home de entre 35 e 40 anos, con pouco pelo (sería calvo ou levaría o pelo rapado) que abandonou o lugar da agresión en compañía de máis persoas.

A Policía Nacional solicita a colaboración cidadá para localizar a algunha persoa que fose testemuña da agresión e puidese achegar algún dato de interese para lograr a identificación do autor dos feitos. Pide que se facilite información telefonicamente a través do número 091, nas instalacións da Comisaría de Policía da rúa Joaquín Costa ou a través do correo electrónico do Grupo de Investigación ( pontevedra. bppjg1@ policia.es)

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra procederon ao longo destas últimas semanas á detención de varias persoas por diferentes feitos violentos denunciados en dependencias policiais e que teñen como nexo común que todos eles comezaron de madrugada, en locais de lecer nocturno ou as súas inmediacións, e que como consecuencia dos mesmos diferentes persoas resultaron lesionadas de certa entidade, precisando asistencia cirúrxica e tratamento médico para a cura das súas lesións, pasando a converterse por tanto as agresións en delitos.

Esta agresión do 17 de novembro é unha das máis graves e, a pesar dos esforzos policiais, segue sen resolución.