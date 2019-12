Distribuciones Froiz contrata a dúas persoas da bolsa de emprego de Xuntos para a campaña de Nadal

Helga García foi contratada por Distribuciones Froiz © Asociación Down "Xuntos"

Desde hai xa varios anos, son moitas as empresas da cidade de Pontevedra e da súa comarca que confían no programa de Emprego con Apoio de Down Pontevedra "Xuntos". Un claro exemplo é Distribuciones Froiz, que desde os inicios do programa no ano 2002, contrata ano tras ano a dúas persoas da bolsa de emprego da entidade para a campaña de Nadal.

Durante o último mes, Diego Fontenla e Helga García traballaron como mozos de almacén na empresa, elaborando caixas e cestas de Nadal. Ambos estiveron contratados a xornada parcial e desenvolveron a súas tarefas de luns a venres en horario de mañá.

Esta non era a primeira vez neste posto para Diego, que repite experiencia en Distribuciones Froiz. Como en anos anteriores, durante o mes que durou o contrato, desprazouse diariamente en autobús desde Cuntis para levar a cabo o seu traballo.

Pola súa parte, Helga combinou este contrato temporal co seu traballo indefinido como persoal de limpeza na entidade Arela.

BALANCE ANUAL

Desde hai xa algúns anos, a bolsa de emprego de Down Pontevedra "Xuntos" está sendo sinónimo de eficacia e é que a totalidade dos seus membros estiveron activos nalgún momento do ano, ben traballando ou ben desenvolvendo unhas prácticas laborais para mellorar as súas habilidades de cara a unha futura inserción máis estable.

O ano que está a punto de rematar amosouse especialmente produtivo en canto a contratacións. 18 das 19 persoas usuarias do programa de Emprego con Apoio da entidade contaron cun contrato de traballo en 2019. Ademais, asináronse 5 conversións a indefinidos e 1 prórroga.

Pero as inquedanzas das persoas integrantes da bolsa de emprego de Xuntos non quedan satisfeitas coa sinatura dun contrato. É por iso que 13 delas están a preparar oposicións na entidade, algunhas de xeito simultáneo ao desempeño dos seus traballos.

Por outra banda, é salientable ó número de empresas colaboradoras neste 2019, sumando nesta ocasión 23 colaboracións.