Investigado por homicidio imprudente o condutor implicado nun accidente mortal en Serrapio

A Garda Civil investiga por homicidio imprudente á persoa que conducía ebria nun dos vehículos implicados nunha colisión rexistrada o pasado venres, día 20 de decembro, na N-541, á altura do desvío de Serrapio, en Cerdedo-Cotobade.

Como consecuencia deste sinistro faleceu no hospital o ocupante do outro vehículo implicado.

Segundo informara o CAE 112 Galicia e publicou PontevedraViva, o accidente tivo lugar o pasado venres ás once da mañá do venres cunha persoa atrapada nun dos turismos.

No momento de producirse o accidente, os vehículos circulaban pola N-541, á altura do desvío de Serrapio. O 112 Galicia tivo constancia do accidente a través da chamada de varios alertantes.

Finalmente, segundo informóuselle ao 112 Galicia, a persoa foi liberada do interior dun dos turismos polos Bombeiros do Deza e os membros do GES da Estrada. O persoal sanitario encargouse da evacuación do ferido.