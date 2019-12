Afúndese un barco bateeiro que estaba amarrado no porto de Bueu

O barco mexilloeiro "Nodales" afundiuse na madrugada deste mércores 25 de decembro cando permanecía amarrado no porto de Bueu, segundo informou Salvamento Marítimo.

Na embarcación non había tripulantes.

O buque Irmáns García Nodal, do servizo de Gardacostas de Galicia, atendeu este suceso evitando que o combustible do barco expandísese. Tamén acudiu a embarcación 'Corvo Mariño' da Garda Civil, así como axentes da Policía Local e mexilloeiros da zona.

A Garda Civil informou de que se descarta que houbese "intencionalidade" no afundimento que atribúen a un accidente ao engancharse as defensa do barco coa escaleira do peirao.

Este xoves reflotarase a embarcación.