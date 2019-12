Bacallau e capón para unha Noiteboa con 'estrela' no comedor social

Comida preparada polo chef Pepe Vieira no comedor de San Francisco © Cristina Saiz Comida preparada polo chef Pepe Vieira no comedor de San Francisco © Cristina Saiz

O bacallau e o capón que adoitan formar parte do menú do Nadal da maioría das familias pontevedresas non faltaron tampouco esta Noiteboa no comedor social de San Francisco. O pai don Gonzalo, espírito desta iniciativa benéfica, garante cada ano que a comida do 24 de decembro sexa singular e é habitual que se sirvan pratos específicos e réguense con bebidas para a ocasión. Con todo, nos 31 anos de historia da institución aínda non tiveran unha carta tan especial como o deste 2019. Este ano tivo estrela Michelín.

Entre fogóns estivo o chef Xosé T. Cannas, máis coñecido como Pepe Vieira e recoñecido cunha estrela Michelín, acompañado por varias persoas do equipo co que traballa no restaurante La Ultramar e de membros da súa familia, ata unha decena de axudantes. Nunca tanta xente traballara ao mesmo tempo na cociña deste comedor xestionado pola congregación franciscana de Pontevedra e nunca antes asinara os pratos un cociñeiro co recoñecemento de Pepe Vieira, de modo que a expectación era máxima xa desde as doce e media da mañá no acceso ás instalacións.

O comedor social recibe cada mediodía a unha media de 130 persoas e este martes esperábase que a cifra aumentase ata as 160, atraídas polo efecto chamada dun menú tan exclusivo. Varias decenas fixeron cola desde tempo antes e mostrábanse ávidas de coñecer que se serviría nunha das datas máis sinaladas do ano.

Dentro, esperábanlles cabaciña rechea de bacallau con allada arreira e salsa gratinada, canelóns de capón con cogomelos e trufa e bechamel, e de sobremesa, tronco de Nadal de chocolate, tres preparacións en base a produtos da terra co toque especial de Pepe Vieira, que reinventou as receitas tradicionais das comidas do Nadal.

A iniciativa partiu do propio chef, que este martes, mentres ultimaba a preparación do menú en San Francisco, explicou que lle levou a dar o paso. "Somos vecinos y vemos la labor del padre Gonzalo todos los días del año con la gente que necesita de este servicio", de modo que quixo poñer tamén o seu gran de area e pareceulle "una buena idea" asumir a preparación da comida.

Segundo explicou, sente "muy querido" tanto en Pontevedra como en Poio, onde ten os seus dous restaurantes, e adoita recibir "mucho cariño de la gente", que pensa neles cando teñen datas e celebracións especiais, de modo que nesta iniciativa social ve "una manera de devolver ese cariño a la ciudad".

O pai de Don Gonzalo mostrouse moi agradecido co xesto desde o primeiro momento. Segundo revelou, "la iniciativa es de él", que hai un mes achegouse a propoñela e os responsable do comedor mostráronse "encantados" por partida dobre, pois "nos ahorra un trabajo y al mismo tiempo se hace una cosa especial". Este ano é, segundo as súas palabras, "sumamente especial".

A preparación levou o seu tempo. Hai xa unhas semanas, o chef e o seu equipo acudiron ao comedor para coñecer as instalacións e, unha vez que coñeceron as posibilidades da cociña, elaboraron o menú, do que o recoñecido cociñeiro destaca que "es sencillo, pero queríamos que fuese un menú navideño", por iso é polo que non puidese faltar o bacallau,"que creo que es lo que va a haber hoy en casa de todo el mundo".

Deseñado o menú, tocou preparalo e, para iso, puxéronse ao choio xa este luns 23, día libre do persoal do restaurante. Pepe Vieira móstrase moi agradecido con todo o equipo, pois "no solo soy yo el que está metido en el lío, los metí a todos" e pasaron o seu día de descanso "trabajando para tener hoy todo a punto". Ademais, este martes empezaron a faena "desde temprano", primeiro na cociña do seu restaurante pontevedrés e logo xa na cociña situada á beira do comedor social.

Non só a preparación, senón tamén o produto, foi a cargo de Pepe Vieira, que estende os seus agradecementos a amigos e provedores, que, en canto souberon que asumiría esta iniciativa, "me han ido llamando: oye, ¿puedo ir a ayudar?". A boa acollida foi tal que xa anuncia que repetirá. O ano que vén, volverá estar entre fogóns para devolver á sociedade un pouco do agarimo que recibe.