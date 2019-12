Condenas de tres a tres anos e medio de cárcere por traficar con heroína entre Portugal e Vilagarcía

Tres homes declaráronse culpables e asumiron penas de entre tres anos e tres anos e medio de prisión por acudir ata Portugal para transportar ata Vilagarcía unha partida de heroína que pensaban vender entre terceiras persoas.

A sentenza que acaba de dictar a Audiencia Provincial de Pontevedra xa é firme, pois foi resultado dun acordo de conformidade coa Fiscalía no que os tres acusados recoñeceron os feitos e se comprometeron a non presentar recurso contra o fallo do tribunal.

Froito desa confesión e conformidade, a Audiencia tamén acordou a suspensión das penas de prisión impostas a condición de que non delincan durante o prazo de cinco anos e se manteñan no tratamento de desintoxicación que xa empezaron os tres. Todos serán sometidos a controis de abstinencia, en caso de que finalicen.

Os tres foron condenados pola súa propia conformidade por un delito de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde a penas de tres anos, tres anos e tres meses e tres anos e seis meses de prisión e multas de 18.784,16 dous deles e 29 088,63 euros o terceiro.

Ademais, dous deles foron condenados por un delito de condución sen permiso, concorrendo a agravante de multirreincidencia, á pena de prisión de catro meses e 15 días e o outro a un ano de prisión por un delito de tenza ilícita de armas.

Dous dos acusados son de orixe colombiana, aínda que teñen xa residencia legal en España e teñen antecedentes penais por delitos de tráfico por conducir sen permiso e o terceiro, de orixe española, ten antecedentes penais vixentes, aínda que non computables para os efectos de reincidencia.

Os tres acabaron ante o tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra froito dunha investigación do Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes da Comisaría de Pontevedra realizada na comarca do Salnés a principios de xuño de 2015.

Dous dos acusados desprazáronse nun vehículo Renault Laguna dun amigo que descoñecía qué ían facer os seus amigos ata unha localidade de Portugal e alí recolleron unha importante partida de heroína que logo transportaron ata Vilagarcía de Arousa para entregarlla ao terceiro acusado, quen, á súa vez, ía destinala á venda e distribución a terceiros.

Na viaxe de volta de Portugal ata Vilagarcía de Arousa, conducía o vehículo un dos acusados que carecía de permiso de condución. Xa á chegada á capital arousana, o 3 de xuño de 2015, os dous que se trasladaron ao país veciño foron detidos pola Policía Nacional nas inmediacións do domicilio do terceiro, cando se dispoñían a entregarlle a partida de heroína.

Os policías fixéronlles un cacheo superficial e a un deles atopáronlle debaixo da roupa interior un paquete con 344,3 gramos de heroína dunha pureza do 31,12% e cun valor de mercado de 18 784,16 euros. O outro levaba 170 euros en efectivo.

Ademais, os axentes realizaron un rexistro no domicilio de acusado que encargara a heroína en Vilagarcía de Arousa e interviñeron unha pistola semiautomática sen número de serie, catalogada como unha arma prohibida no artigo 4 do Regulamento de armas, pois o canón orixinal fora substituído por outro recamarado para cartuchos de fogo real do calibre 6,35, e 52 cartuchos metálicos blindados e semiblindados Browning do calibre 6,35.

Tamén lle pillaron diversas cantidades de cocaína, heroína e haxíx, substancias empregadas para a manipulación e preparación das drogas, 1.910 euros en efectivo procedentes da venda de droga; así como efectos e útiles empregados para a venda da droga ou adquiridos coas ganancias desa actividade.

No curso da investigación tívose coñecemento de que os dous acusados sen carnet, sabendo que non podía facelo, pois nunca obtiveran o permiso de condución. Tamén se confirmou que os tres eran consumidores de estupefacientes.