O concello inicia a contratación do parque forestal da Fracha

O Concello de Pontevedra deu este luns un novo paso para facer realidade o parque forestal periurbano da Fracha.

A Xunta de Goberno Local aprobou este luns o inicio do expediente de contratación, valorado en 564.000 euros, e que será financiado con fondos europeos. Ten 12 meses de prazo.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, explicou que este "proxecto importante" tivo dificultades administrativas debido ás solicitudes de determinados permisos da Consellería do Medio Rural e de Patrimonio, ás que agradeceu a súa dispoibilidad "ambas as administracións colaboraron moito na celeridade do trámite".

Igualmente Anabel Gulías agradeceu a colaboración das comunidades de Montes de Tomeza, Marcón e A Canicouva que fixeron unha cesión gratuíta dos terreos por 30 anos. No caso da comunidade de montes de Tomeza, ceden 78.900 metros cadrados valorados en 177.525 euros; Marcón, 128.900 metros cadrados valorados en 1.501.115 euros; e A Canicouva achegan ao parque 180.600 metros cadrados cunha valoración de 270.900 euros.

O futuro parque forestal da Fracha será o máis grande de Pontevedra. Terá máis de 406 hectáreas e contará con tres áreas de descanso e 26,6 quilómetros de senda. Prevese a plantación de árbores de sombra, a recuperación de bosques de ribeira, a limpeza de especies invasoras ou a aplicación de tratamentos antierosión nos terreos.

A entrada ao parque será polo aparcamento en Outeiro Navío (Marcón), onde chegan as vías asfaltadas. Aquí estará unha das tres áreas de descanso, na que se plantarán 200 carballos, 50 castiñeiros e 30 catalpas.

Na Rega Pireira (Tomeza) estará a segunda destas áreas. Nela haberá 70 carballos, 20 castiñeiros, oito catalpas e 30 bidueiros. E, por último, no Coto das Forcadas (A Canicouva) plantaranse 60 carballos, 20 castiñeiros e tres catalpas.

Ademais, xunto coa eliminación de 160.000 eucaliptos e acacias, prevese reforestar oito hectáreas en Marcón con 3.340 carballos, outras 6,5 hectáreas en Tomeza con 1.950 carballos e 3,5 hectáreas na Canicouva con 700 novos carballos.

Haberá ademais novos accesos a estas áreas de descanso, que terán peches perimetrais, mesas accesibles, fontes de auga e diversos miradoiros sobre as rías de Pontevedra e Vigo.

O investimento previsto alcanza os 2,7 millóns de euros aos que hai que sumar uns 60.000 euros que, cada ano, se destinarán a mantemento do parque.