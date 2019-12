Así se está deixando notar o temporal de vento "Fabien"

Tras o paso de Elsa pola península, un novo adverso meteorolóxico –o temporal Fabien– pon este sábado en alerta a toda Galicia. É a terceira borrasca profunda en menos dunha semana que varre as Rías Baixas. Así está a se deixar notar Fabién durante este sábado.

SANXENXO

No Concello de Sanxenxo informou que o Servizo de Emerxencias de Sanxenxo tivo que intervir para asegurar a cuberta do mercado de Portonovo, para retirar árbores caídas na estrada en Dorrón no Sear, para asegurar o báculo dun farol situado na praia da Lanzada, xusto detrás da escultura do corvo mariño, e outro farol no aparcamento de Ardora. Ademais tiveron que retirar chapas e cristais e uns ferros de uralita na Perla.

CUNTIS

O Concello de Cuntis informou do traballo da agrupación local de Protección Civil para retirar unha árbore que caeu sobre a Nacional 640 ao seu paso por ese municipio, contando coa colaboración da Garda Civil de Tráfico e do servizo de mantemento de estradas de Fomento.

PONTEVEDRA

En Pontevedra, os bombeiros tiveron que atender a caída dunhas ramas sobre o paseo da Xunqueira de Alba, en Ponte das Cabras e a retirada dun foco da iluminación na Rúa Nova de Arriba.

VILAGARCÍA

En Vilagarcía, o Servizo Municipal de Emerxencias tivo que despregar o guindastre na rúa Edelmiro Trillo para asegurar unha fachada da que caeu parte da cornixa.

CALDAS

En Caldas de Reis, a agrupación local de Protección Civil atendeu un desprendemento de tellas sobre un coche aparcado na rúa Sarnadela que obrigou ao peche do vial e aseguraron a zona de Segade de Abaixo onde veu abaixo un muro de contención da estrada.