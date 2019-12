A ponte das Correntes, lugar por onde aparecerá Papá Noel o vindeiro luns

Papá Noel Dominio público Prefeitura de Pelotas

Se o estado do tempo permíteo, Papá Noel chegará a Pontevedra navegando pola ría na motora 'Carta de Juan de la Cosa' para avanzar pola ponte das Correntes e achegarse ata o Club Naval da cidade. Ademais, se a marea se atopa en condicións óptimas, o personaxe do Nadal avanzará ata a ponte do Burgo.

Este percorrido iniciarase ás 13.00 horas do vindeiro luns 23 coa intención de que o lendario protagonista destas festas manteña un encontro co público infantil ao longo da avenida de Uruguai.

No Club Naval entrevistarase co presidente desta entidade e co do Casino Mercantil. Os visitantes poderán ver nestas instalacións cópiaa facsímile do documento histórico de Juan de la Cosa. O percorrido de Papá Noel realizarase coa protección de efectivos do corpo municipal de Bombeiros, unidades anfibias de Protección Civil e piragüistas do club. Os barcos farán soar as sirenas en canto apareza o barbudo personaxe.

Ás 16.30 horas está prevista unha recepción oficial na sede da sociedade Casino Mercantil situada en Curros Enríquez, organizadora deste recibimento. Neste edificio, Papá Noel manterá un encontro cos socios onde se desenvolverán talleres do Nadal con ambientación musical.