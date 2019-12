O Rexistro da Propiedade continuará no edificio do antigo matadeiro de Ponte Caldelas

Este venres, Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas renovaba o contrato co Rexistro da Propiedade de Ponte Caldelas-Redondela coa intención de que este servizo continúe a ofrecerse nas oficinas situadas no edificio do antigo matadoiro.

Durante o anterior mandato, O goberno local realizou as xestións para evitar que se perdese esta dependencia. O Rexistro paga un aluguer simbólico para manterse no antigo matadoiro, cuxas instalacións se atopaban en desuso, e co acordo acadado garantíase a presenza da oficina no municipio con tres traballadoras en nómina a xornada completa.

A oficina atópase situada no centro da vila, nas proximidades ao Xulgado de Paz e preto de Notaríaa e das oficinas bancarias. Desta forma, segundo indica o alcalde, facilítase a xestión e os trámites administrativos á veciñanza.