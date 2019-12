Ferido un camioneiro dunha pedrada cando circulaba por Viascón

Un camioneiro que circulaba co seu camión pola N-541, á altura de Viascón, resultou ferido dunha pedrada.

Segundo informou o 112 alguén lanzou unha pedra desde unha ponte, golpeou ao camión e o camioneiro resultou ferido.

O suceso tivo lugar en Cerdedo-Cotobade sobre as 08:30 horas deste venres.

O condutor ferido foi trasladado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ata o lugar desprazáronse ademais dos servizos sanitarios, os axentes da Garda Civil de Tráfico e os efectivos de Protección Civil.

COLISIÓN ENTRE DOS COCHES

Tamén no concello de Cerdedo-Cotobade houbo este venres unha colisión entre dous turismos cunha persoa ferida e atrapada no interior dun deles.

No momento de producirse o accidente, os vehículos circulaban pola N-541, á altura do desvío de Serrapio. O 112 Galicia tivo constancia do accidente sobre as 11:00 horas da mañá, a través da chamada de varios alertantes.

Finalmente, segundo se lle informou ao 112 Galicia, a persoa foi liberada do interior dun dos turismos polos Bombeiros do Deza e os membros do GES da Estrada. O persoal sanitario encargouse da evacuación do ferido.