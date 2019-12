Ponte Caldelas dará o protagonismo á cativada na súa programación de Nadal

Seis propostas lúdicas e festivas para toda a familia. É a oferta que ofrecerá o Concello de Ponte Caldelas durante as festas de Nadal e na que, como é habitual, os nenos e nenas do municipio terán un protagonismo especial.

A programación de actividades estenderase do domingo 22 de decembro ao 4 de xaneiro.

A chegada do Apalpador á Alameda, o domingo 22 de decembro ás 12.00 horas, servirá como arranque dunha proposta festiva que, dous días despois, incluirá a visita de Papa Noel, ás doce da mañá na Casa da Cultura, que un ano máis virá a Ponte Caldelas en coche de cabalos.

O venres 27 de decembro, ás 18.00 horas, no colexio Cordo Boullosa, terá lugar a obra de teatro familiar O vixilante dos soños, unha proposta de Ubú Teatro na que amosa a aventura dun neno que vai crecendo con ganas de chegar á lúa.

A tradicional toma de uvas anticipada será, coma todos os anos, ás 12.00 horas do día 31 de decembro no Centro Cultural de Ponte Caldelas, unha propostas que ano a ano gana adeptos e que fai repetir a todos os que participan dela.

Xa pola noite, a carpa da Praza de España acollerá a gran festa de Fin de Ano de Ponte Caldelas, que este ano estará amenizada pola orquestra Gran Parada e que se desenvolverá de 01.00 ata ben entrada a madrugada.

A proposta final será a chegada dos Reis Magos. Será o sábado 4 de xaneiro ás 18.00 horas e a comitiva percorrerá as rúas de Ponte Caldelas para rematar na carpa da Praza de España, onde Melchor, Gaspar e Baltasar recibirán a todas as nenas e nenos que queiran saudalos e trasladarlles as peticións de última hora.

Para que a espera sexa máis amena, os comerciantes de Ponte Caldelas servirán chocolate con rosca para todos os participantes e contarán coa colaboración da asociacións de mulleres rurais do Verdugo, Xustáns e Taboadelo.