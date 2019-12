O rural marinense estrea un novo modelo de marquesiñas para o autobús

Os núcleos de Casás e Silvestre acaban de estrear un novo modelo de marquesiñas para os autobuses que os conectan co centro urbano de Marín.

Os elementos foron colocados pola Consellería de Infraestruturas e teñen un deseño específico que será o que se siga no resto da comunidade autónoma, co obxectivo de harmonizar a paisaxe galega.

As novas marquesiñas colocáronse en dous puntos estratéxicos, que son a PO-551, concretamente no núcleo de Casás, na nova senda peonil da que goza este viario, e a PO-313, que une Marín con Moaña, á altura do núcleo de Silvestre.

O deseño das marquesiñas evita os contratempos das condicións meteorolóxicas adversas, dado que están cubertas e contan cun revestimento de cristal.