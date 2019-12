A borrasca "Elsa" deixa unha chea de incidencias

A Xunta de Galicia elevou á última hora da tarde deste mércores o nivel de alerta por mor da borrasca "Elsa" a "Emerxencia en situación 1" debido ás inundacións que están a afectar a diversos concellos. Isto facilitará a mobilización dos recursos de emerxencias necesarios a nivel supramunicipal.

"Elsa" está a deixar unha chea de incidencias, as máis repetidas foron: inundacións, muros caídos, desprazamento de contedores e problemas en rúas e estradas por árbores ou ramas sobre a calzada.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia rexistrou este mércores, entre as 00:00 e as 18:00 horas, un total de 376 incidencias debido aos fenómenos meteorolóxicos adversos por costeiros, vento e choivas de nivel laranxa. Na provincia de Pontevedra foron 136 nesta franxa horaria.

Na capital rexistráronse numerosas intervencións da Policía Local e Bombeiros pero todas cun carácter menor. O partido de Copa do Rey do Pontevedra CF tivo que ser suspendido a causa do intenso chuvieiro. A cantidade de auga rexistrada na estación de Campolongo superaba os 41 litros por metro cadrado ás 22.00 horas e o vento chegou a alcanzar os 41 km/h.

O récord teno a estación meteorolóxica de Monte Xesteiras, en Cuntis, rexistrou este refacho máximo esta tarde con 148 km/ h. Nesta localidade asolagáronse algúns tramos da estrada nacional N-640 chegando a producirse un accidente de tráfico cunha persoa atrapada no interior dun vehículo.

Tamén en Meis tivo lugar un accidente entre tres turismos e no que tres persoas resultaron feridas. Foi sobre as 20:30 horas. Os profesionais sanitarios informaron ao 112 Galicia do traslado dos feridos ao centro hospitalario de referencia.

En Sanxenxo, foi necesaria a intervención dos servizos de emerxencias en Portonovo, para resolver as inundacións rexistradas nas rúas Rafael Picó e Areal que convertéronse en grandes balsas de auga.

En Poio a estación meteorolóxica do Castrove rexistrou un refacho de vento de 88 km/h. A Policía Local deu conta da caída de postes na rúa Illa de Ons, e no Pereiro, unha árbore derrubada en Campelo e no Vao de Abaixo, así como arquetas levantadas, balsas de auga e contedores no medio da calzada en diversos puntos do municipio.

A alerta amarela manterase ata as 18 horas deste xoves.