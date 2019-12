Estes serán os menús de Nadal nos Hospitais Montecelo e Provincial

Este ano os pacientes que pasarán a Noiteboa no Hospital cearán crema de marisco e langostinos ao vapor; de segundo prato: bacallau á galega con allada e coliflor, e surtido do Nadal.

O día de Nadal a comida consistirá en crema de ave con picatostes, salpicón de marisco; de segundo: cordeiro asado ao forno con patacas panadeira, e para finalizar tronco de Nadal ou piña natural.

Gambóns con dúas salsas, crema de espárragos trigueiros, rape á americana acompañado con gambas, doces do Nadal e as uvas da sorte. Ese será o menú que cearán en Noitevella os pacientes que teñan que despedir o ano 2019 ingresados nos hospitais pontevedreses. Para a comida do primeiro día do ano terán preparado sopa de ave con tropezóns, vieiras ao forno, bitokes de tenreira con patacas pontenovo e champiñóns, e de sobremesa, torta de xema tostada ou macedonia natural de froitas.

O menú tamén inclúe outra data especial destas festas, o día de Reis, que no hospital comezará cun almorzo que incluirá café con leite, o tradicional roscón de Reis e zume. O menú do xantar consistirá en sopa de pasta, langostinos ao vapor, pavo con arroz pilaw e pemento asado, e de sobremesa, pera en xugo de laranxa e canela.

Os servizos de Hostalería dos hospitais Montecelo e Provincial, ultiman nestas datas os preparativos para a celebración das festas do Nadal, nas que servirán diversos menús especiais para o persoal de garda e para que aquelas persoas que teñan que pasar esta época ingresadas poidan gozar igualmente das festas.

As cociñas dos hospitais son habitualmente un punto de gran actividade, nas que equipos compostos por pinches, gobernantas, cociñeiros, administrativos e técnicos en dietética e nutrición traballan para converter a alimentación nun factor engadido para a recuperación dos pacientes ingresados.

Detrás de cada bandexa servida a un paciente hai un gran traballo previo para conseguir un menú saudable, equilibrado e baixo en contido graxo, pero tamén servido para lograr unha colocación de alimentos con cor e harmonía, con cantidades beneficiosas para a saúde e calidades idóneas para o ánimo dos pacientes.

Así, o labor previo á elaboración do menú semanal nos tres centros hospitalarios inclúe unha detallada revisión de cada un dos tipos de alimentos -hidratos, lípidos e proteínas- baixo a supervisión dos técnicos en dietética e nutrición. Ofrécese así unha alimentación completa e variada, elixindo carnes e peixes baixos en graxas, asegurando a inxesta suficiente de vexetais, hortalizas e froitas, evitando as frituras e atendendo aos contidos calóricos axeitados.